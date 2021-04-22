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​В ближайшие часы «Милан» объявит о продлении контракта с Ибрагимовичем

22 Апреля 2021, 17:30,

В «Милане» подтвердили продление контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем до конца сезона 2021/2022. Об этом на своей страничке в Twitter сообщает журналист Фабрицио Романо. По его данным, в ближайшие часы «россонери» официально объявят о заключении с опытным шведским футболистом нового трудового договора.

В двадцати пяти матчах сезона 2020/2021 Златан Ибрагимович записал на свой счёт семнадцать голов и три результативных паса на партнёров.

Отметим, что в октябре Златану Ибрагимовичу исполнится сорок лет. Недавно форвард вернулся в сборную Швеции после перерыва длиной почти в пять лет.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
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