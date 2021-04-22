​В ближайшие часы «Милан» объявит о продлении контракта с Ибрагимовичем

В «Милане» подтвердили продление контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем до конца сезона 2021/2022. Об этом на своей страничке в Twitter сообщает журналист Фабрицио Романо. По его данным, в ближайшие часы «россонери» официально объявят о заключении с опытным шведским футболистом нового трудового договора.

В двадцати пяти матчах сезона 2020/2021 Златан Ибрагимович записал на свой счёт семнадцать голов и три результативных паса на партнёров.

Отметим, что в октябре Златану Ибрагимовичу исполнится сорок лет. Недавно форвард вернулся в сборную Швеции после перерыва длиной почти в пять лет.