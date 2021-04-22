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​Роналду снова критикуют за действия в «стенке», Пирло ответил

22 Апреля 2021, 15:33,

Звёздный форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду снова столкнулся с критикой. В среду туринская команда пропустила от «Пармы» со штрафного. Роналду, занявший место в «стенке», в этом эпизоде прикрыл лицо и даже не прыгнул вместе с партнёрами.

Андреа Пирло, главный тренер «Ювентуса», дал комментарий по поводу этой ситуации.

«К сожалению, такие вещи случаются. Мы оценим, стоит ли ставить Роналду в стенку в следующих матчах», - сказал Пирло Sky Sport Italia.

Напомним, «Ювентус» отпраздновал волевую победу над «Пармой» со счётом 3:1. На текущий момент туринцы занимают третье место в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Андреа Пирло
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