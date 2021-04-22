«Ювентус» предложит новый контракт Куадрадо

Руководство туринского «Ювентуса» планирует провести переговоры с колумбийским полузащитником Хуаном Куадрадо насчет подписания нового трудового соглашения, рапортует инсайдер Николо Скира.

Согласно данным журналиста, «старая синьора» собирается предложить 32-летнему исполнителю контракт, который будет рассчитан до 2023-го года. Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2022-го года.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии Куадрадо провел 24 поединка, записав на свой счет девять результативных передач.

После 32-х туров Серии А «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице.