Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым

21 Апреля 2021, 23:41,

В чемпионате Италии подошли к концу некоторые матчи 32-го тура. «Интер» снова сыграл вничью. В гостях у «Специи» команда Антонио Конте пропустила мяч после единственного удара в сторону своих ворот, который случился на 12-й минуте. В оставшееся время удалось только сравнять счет (Иван Перишич).

В параллельной игре «Ювентус» также пропустил первым, но на это ответил дублем Алекса Сандро и голом Маттайса де Лихта.

Также по три очка на выезде добыли «Сампдория» и «Кальяри». В остальных матчах фиксировались ничьи.

Протокол игры  
Специя 1:1 Интер Милан
(1:0) Фариас Диего 12'    
    39' Перишич Иван (1:1)
Проведель Иван Феррер Сальвадор   46' (Виньяли Лука (   46') Исмайли Ардиан Терци Клаудио Марчицца Риккардо   62'   79' (Дель Орко Кристиан (   79') Эстевес Науэль   89' Риччи Матео Маджоре Джулио   84' (Сена Лео (   84') Агудело Кевин Пикколи Роберто   62' (Галабинов Андрей (   62') Фариас Диего   79' (Гьяси Эммануэль (   79')
Запасные: Верде Даниэле Зут Йерун Шабо Юлиан Побега Томмазо Агум Люсьен Акампора Дженнаро Капрадосси Элио
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Де Врей Стефан Бастони Алессандро Хакими Ашраф Барелла Николо Брозович Марсело Эриксен Кристиан   73' (Санчес Алексис (   73') Перишич Иван   73' (Янг Эшли (   73') Лукаку Ромелу Мартинес Лаутаро
Запасные: Сенси Стефано Весино Матиас Паделли Даниэле Дармиан Маттео Гальярдини Роберто Пинамонти Андреа Д'Амброзио Данило Раноккия Андреа Раду Йонуц
21 апреля. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).
Протокол игры  
Ювентус 3:1 Парма
    25' Бругман Гастон (0:1)
(1:1) Алекс Сандро 43'    
(2:1) Алекс Сандро 47'    
(3:1) Де Лихт Маттайс 68'    
Буффон Джанлуиджи Данило Луис Де Лихт Маттайс Бонуччи Леонардо Алекс Сандро Куадрадо Хуан   74' (Рабио Адриен (   74') Мело Артур   87' (Бернардески Федерико (   87') Бентанкур Родриго   74' (Ремзи Аарон (   74') Маккенни Уэстон   23'   74' (Кулушевски Деян (   74') Дибала Пауло   84' (Мората Альваро (   84') Роналду Криштиану   90'
Запасные: Щесны Войцех Фработта Джанлука Пинсольо Карло Коррея Фелиш Кьеллини Джорджо
Коломби Симоне Лорини Венсан Бани Маттиа Осорио Йордан Пеццелла Джузеппе   81' (Бузи Максим (   81') Грасси Альберто Бругман Гастон   71' (Эрнани Азеведо (   71'   88') Куртич Ясмин Ман Деннис   81' (Карамо Янн (   81'   90') Пелле Грациано   61' (Корнелиус Андреас (   61') Жервиньо Куасси   62' (Михэйлэ Валентин (   62')
Запасные: Брунетта Хуан Зом Симон Филиппо Ринальди Камара Дрисса Диркс Дан Сепе Луиджи Траоре Чака
21 апреля. Стадион "Альянц Стэдиум".
Протокол игры  
Дженоа 2:2 Беневенто
    5' Виола Николас (0:1)
(1:1) Пандев Горан 11'    
    15' Лападула Джанлука (1:2)
(2:2) Пандев Горан 21'    
Перин Маттиа Мазиелло Андреа Радованович Иван   4' Кришито Доменико Бираски Давиде   79' (Бехрами Валон (   79') Зайц Миха Бадель Милан Стротман Кевин   30'   79' (Гольданига Эдоардо (   79') Дзаппакоста Давиде Дестро Маттиа   71' (Пьяца Марко (   71') Пандев Горан   71' (Шомуродов Элдор (   71')
Запасные: Палеари Альберто Скамачча Джанлука Сапата Кристиан Гильоне Паоло Циборра Леннарт Ровелла Николо Кассата Франческо Маркетти Федерико
Монтипо Лоренцо Туиа Алессандро   35' (Кальдирола Лука (   35') Глик Камил Барба Федерико Депаоли Фабио Хетемай Перпарим Виола Николас   87' (Ди Серио Джузеппе (   87') Ионице Артур   78' (Инсинье Роберто (   78') Импрота Риккардо Гайч Адольфо   78' (Дабо Брайан (   78') Лападула Джанлука   87' (Скьяттарелла Паскуале (   87')
Запасные: Лукателли Игор Манфредини Никколо Пастина Кристиан Капрари Джанлука Тельо Андрес Фальке Яго
21 апреля. Стадион "Луиджи Феррарис".
Протокол игры  
Кротоне 0:1 Сампдория
    53' Квальярелла Фабио (0:1)
Кордац Алекс Джиджи Коффи   89' (Ривьер Эммануэль (   89') Магальян Лисандро Луперто Себастьяно   63' (Големич Владимир (   63') Перейра Педру II   64' (Ди Кармине Самуэль (   64') Эдуардо Энрике Чигарини Лука   37'   64' (Молина Сальваторе (   64') Дзанеллато Никколо Реца Аркадиуш Мессьяс Жуниор Сими Нванкво
Запасные: Рисполи Андреа Драгус Денис Креспи Джан Марко Вулич Милош Куомо Джузеппе Петриччоне Якопо Феста Марко Рохас Луис
Аудеро Эмиль Тонелли Лоренцо Феррари Алекс   45' Колли Омар Ауджелло Томмазо Кандрева Антонио Торсби Мортен Адриен Силва Янкто Якуб   90' (Лерис Мехди (   90') Квальярелла Фабио   89' (Кейта Бальде (   89') Габбьядини Маноло   90' (Дамсгор Миккель (   90')
Запасные: Роша Кайке Равалья Никола Рамирес Гастон Верре Валерио Летица Карло Ла Гумина Антонино Реджини Васко Аскилдсен Кристоффер
21 апреля. Стадион "Эцио Шида" (Кротоне).
Протокол игры  
Болонья 1:1 Торино
(1:0) Барроу Муса 25'    
    58' Мандрагора Роландо (1:1)
Скорупски Лукаш М'Байе Ибрахим   53' Данило Ларанжера   81' Сумаоро Адама Дейкс Митчелл   56' (Схаутен Йерди (   56') Поли Андреа   51'   56' (Сванберг Маттиас (   56') Домингес Николас   9' (Бальдюрссон Андри-Фаннар (   9'   28' Де Сильвестри Лоренцо   56') Орсолини Риккардо Сориано Роберто Сансоне Никола   83' (Ольсен Сков Андреас (   83') Барроу Муса
Запасные: Ювара Муса Виньято Эмануэль Фараго Паоло Антов Валентин Паласио Родриго Равалья Федерико Да Коста Жуниор
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня Иццо Армандо Н'Кулу Николя   18' Бремер Глейсон Синго Уилфрид Ринкон Томас   45'   72' (Лукич Саша (   72') Мандрагора Роландо Верди Симоне   66' (Базелли Даниэле (   66') Родригес Рикардо   66' (Ансальди Кристиан (   66') Дзадза Симоне Белотти Андреа   72' (Санабрия Антонио (   72')
Запасные: Бонаццоли Федерико Гояк Амер Войвода Мергим Буонджорно Алессандро Линетти Кароль Уйкани Самир Лянко Войнович Мурру Никола
21 апреля. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
Протокол игры  
Удинезе 0:1 Кальяри
    55' Педро Жоао (0:1)
Муссо Хуан Бекао Родриго Бонифаци Кевин Нюйтинк Брэм   79' (Браф Джейден (   79') Молина Науэль Арслан Толгай-Али Уолас Соуза Перейра Роберто   86' (Льоренте Фернандо (   86') Стрюгер-Ларсен Йенс   86' (Оуведжан Томас (   86') Окака Стефано Форестьери Фернандо   60' (Несторовски Илья (   60')
Запасные: Де Майо Себастьян Гаспарини Мануэль Самир Каэтано Макенго Жан-Виктор Зеегелаар Марвин Мичин Петар Скуффет Симоне
Викарио Гульельмо Чеппители Лука Годин Диего Карбони Андреа Нандес Найтан Марин Рэзван   87' (Дзаппа Габриэле (   87') Наингголан Раджа   59' Дейола Алессандро   78' (Симеоне Джованни (   78') Асамоа Квадво Педро Жоао   78' (Дункан Альфред (   78') Паволетти Леонардо   45'   90' (Ругани Даниэле (   90')
Запасные: Калабрези Артуро Клаван Рагнар Валюкевич Себастьян Черри Альберто Ликояннис Хараламбос Перейро Гастон Арести Симоне Чоччи Джузеппе
21 апреля. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Интер Милан
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Комментарии (4)
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0
Alex1972
22 Апреля 2021, 00:25

Пеналду в стенке - эта классика жанра в этом году.... Хо-хо...

2
beorn_n
22 Апреля 2021, 00:02

Остается не понятным почему Криша продолжают оставлять в матчах где у него абсолютно ничего не получается, а потом все орут что это Пирло во всех грехах виноват. Как тренеру рулить командой где есть те кого явно запрещают трогать.

0
beorn_n
21 Апреля 2021, 23:57

Интрига продолжается.

1
Мансур Умаров 95
21 Апреля 2021, 23:46

Две ошибки в двух матчах Хандановича стоили Интеру 4 очков.
В этой игре хозяева лишь 2-3 раза перешли центр поля. Имея уйму моментов, Интер их не реализовал, и справедливо потерял очки.

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