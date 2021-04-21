«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым

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21 Апреля 2021, 23:41,
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В чемпионате Италии подошли к концу некоторые матчи 32-го тура. «Интер» снова сыграл вничью. В гостях у «Специи» команда Антонио Конте пропустила мяч после единственного удара в сторону своих ворот, который случился на 12-й минуте. В оставшееся время удалось только сравнять счет (Иван Перишич).
В параллельной игре «Ювентус» также пропустил первым, но на это ответил дублем Алекса Сандро и голом Маттайса де Лихта.
Также по три очка на выезде добыли «Сампдория» и «Кальяри». В остальных матчах фиксировались ничьи.
Протокол игры
|Специя
|1:1
|Интер Милан
|(1:0) Фариас Диего 12'
|39' Перишич Иван (1:1)
Проведель Иван • Феррер Сальвадор 46' ( Виньяли Лука ( 46') • Исмайли Ардиан • Терци Клаудио • Марчицца Риккардо 62' 79' ( Дель Орко Кристиан ( 79') • Эстевес Науэль • 89'Риччи Матео • Маджоре Джулио 84' ( Сена Лео ( 84') • Агудело Кевин • Пикколи Роберто 62' ( Галабинов Андрей ( 62') • Фариас Диего 79' ( Гьяси Эммануэль ( 79')
Запасные: Верде Даниэле • Зут Йерун • Шабо Юлиан • Побега Томмазо • Агум Люсьен • Акампора Дженнаро • Капрадосси Элио
Ханданович Самир • Шкриньяр Милан • Де Врей Стефан • Бастони Алессандро • Хакими Ашраф • Барелла Николо • Брозович Марсело • Эриксен Кристиан 73' ( Санчес Алексис ( 73') • Перишич Иван 73' ( Янг Эшли ( 73') • Лукаку Ромелу • Мартинес Лаутаро
Запасные: Сенси Стефано • Весино Матиас • Паделли Даниэле • Дармиан Маттео • Гальярдини Роберто • Пинамонти Андреа • Д'Амброзио Данило • Раноккия Андреа • Раду Йонуц
21 апреля. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).
Протокол игры
|25' Бругман Гастон (0:1)
|(1:1) Алекс Сандро 43'
|(2:1) Алекс Сандро 47'
|(3:1) Де Лихт Маттайс 68'
Буффон Джанлуиджи • Данило Луис • Де Лихт Маттайс • Бонуччи Леонардо • Алекс Сандро • Куадрадо Хуан 74' ( Рабио Адриен ( 74') • Мело Артур 87' ( Бернардески Федерико ( 87') • Бентанкур Родриго 74' ( Ремзи Аарон ( 74') • Маккенни Уэстон 23' 74' ( Кулушевски Деян ( 74') • Дибала Пауло 84' ( Мората Альваро ( 84') • Роналду Криштиану 90'
Запасные: Щесны Войцех • Фработта Джанлука • Пинсольо Карло • Коррея Фелиш • Кьеллини Джорджо
Коломби Симоне • Лорини Венсан • Бани Маттиа • Осорио Йордан • Пеццелла Джузеппе 81' ( Бузи Максим ( 81') • Грасси Альберто • Бругман Гастон 71' ( Эрнани Азеведо ( 71' ) • 88'Куртич Ясмин • Ман Деннис 81' ( Карамо Янн ( 81' ) • 90'Пелле Грациано 61' ( Корнелиус Андреас ( 61') • Жервиньо Куасси 62' ( Михэйлэ Валентин ( 62')
Запасные: Брунетта Хуан • Зом Симон • Филиппо Ринальди • Камара Дрисса • Диркс Дан • Сепе Луиджи • Траоре Чака
21 апреля. Стадион "Альянц Стэдиум".
Протокол игры
|5' Виола Николас (0:1)
|(1:1) Пандев Горан 11'
|15' Лападула Джанлука (1:2)
|(2:2) Пандев Горан 21'
Перин Маттиа • Мазиелло Андреа • Радованович Иван • 4'Кришито Доменико • Бираски Давиде 79' ( Бехрами Валон ( 79') • Зайц Миха • Бадель Милан • Стротман Кевин 30' 79' ( Гольданига Эдоардо ( 79') • Дзаппакоста Давиде • Дестро Маттиа 71' ( Пьяца Марко ( 71') • Пандев Горан 71' ( Шомуродов Элдор ( 71')
Запасные: Палеари Альберто • Скамачча Джанлука • Сапата Кристиан • Гильоне Паоло • Циборра Леннарт • Ровелла Николо • Кассата Франческо • Маркетти Федерико
Монтипо Лоренцо • Туиа Алессандро 35' ( Кальдирола Лука ( 35') • Глик Камил • Барба Федерико • Депаоли Фабио • Хетемай Перпарим • Виола Николас 87' ( Ди Серио Джузеппе ( 87') • Ионице Артур 78' ( Инсинье Роберто ( 78') • Импрота Риккардо • Гайч Адольфо 78' ( Дабо Брайан ( 78') • Лападула Джанлука 87' ( Скьяттарелла Паскуале ( 87')
Запасные: Лукателли Игор • Манфредини Никколо • Пастина Кристиан • Капрари Джанлука • Тельо Андрес • Фальке Яго
21 апреля. Стадион "Луиджи Феррарис".
Протокол игры
|53' Квальярелла Фабио (0:1)
Кордац Алекс • Джиджи Коффи 89' ( Ривьер Эммануэль ( 89') • Магальян Лисандро • Луперто Себастьяно 63' ( Големич Владимир ( 63') • Перейра Педру II 64' ( Ди Кармине Самуэль ( 64') • Эдуардо Энрике • Чигарини Лука 37' 64' ( Молина Сальваторе ( 64') • Дзанеллато Никколо • Реца Аркадиуш • Мессьяс Жуниор • Сими Нванкво
Запасные: Рисполи Андреа • Драгус Денис • Креспи Джан Марко • Вулич Милош • Куомо Джузеппе • Петриччоне Якопо • Феста Марко • Рохас Луис
Аудеро Эмиль • Тонелли Лоренцо • Феррари Алекс • 45'Колли Омар • Ауджелло Томмазо • Кандрева Антонио • Торсби Мортен • Адриен Силва • Янкто Якуб 90' ( Лерис Мехди ( 90') • Квальярелла Фабио 89' ( Кейта Бальде ( 89') • Габбьядини Маноло 90' ( Дамсгор Миккель ( 90')
Запасные: Роша Кайке • Равалья Никола • Рамирес Гастон • Верре Валерио • Летица Карло • Ла Гумина Антонино • Реджини Васко • Аскилдсен Кристоффер
21 апреля. Стадион "Эцио Шида" (Кротоне).
Протокол игры
|(1:0) Барроу Муса 25'
|58' Мандрагора Роландо (1:1)
Скорупски Лукаш • М'Байе Ибрахим • 53'Данило Ларанжера • 81'Сумаоро Адама • Дейкс Митчелл 56' ( Схаутен Йерди ( 56') • Поли Андреа 51' 56' ( Сванберг Маттиас ( 56') • Домингес Николас 9' ( Бальдюрссон Андри-Фаннар ( 9' • 28'Де Сильвестри Лоренцо 56') • Орсолини Риккардо • Сориано Роберто • Сансоне Никола 83' ( Ольсен Сков Андреас ( 83') • Барроу Муса
Запасные: Ювара Муса • Виньято Эмануэль • Фараго Паоло • Антов Валентин • Паласио Родриго • Равалья Федерико • Да Коста Жуниор
Милинкович-Савич Ваня • Иццо Армандо • Н'Кулу Николя • 18'Бремер Глейсон • Синго Уилфрид • Ринкон Томас 45' 72' ( Лукич Саша ( 72') • Мандрагора Роландо • Верди Симоне 66' ( Базелли Даниэле ( 66') • Родригес Рикардо 66' ( Ансальди Кристиан ( 66') • Дзадза Симоне • Белотти Андреа 72' ( Санабрия Антонио ( 72')
Запасные: Бонаццоли Федерико • Гояк Амер • Войвода Мергим • Буонджорно Алессандро • Линетти Кароль • Уйкани Самир • Лянко Войнович • Мурру Никола
21 апреля. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
Протокол игры
|55' Педро Жоао (0:1)
Муссо Хуан • Бекао Родриго • Бонифаци Кевин • Нюйтинк Брэм 79' ( Браф Джейден ( 79') • Молина Науэль • Арслан Толгай-Али • Уолас Соуза • Перейра Роберто 86' ( Льоренте Фернандо ( 86') • Стрюгер-Ларсен Йенс 86' ( Оуведжан Томас ( 86') • Окака Стефано • Форестьери Фернандо 60' ( Несторовски Илья ( 60')
Запасные: Де Майо Себастьян • Гаспарини Мануэль • Самир Каэтано • Макенго Жан-Виктор • Зеегелаар Марвин • Мичин Петар • Скуффет Симоне
Викарио Гульельмо • Чеппители Лука • Годин Диего • Карбони Андреа • Нандес Найтан • Марин Рэзван 87' ( Дзаппа Габриэле ( 87') • Наингголан Раджа • 59'Дейола Алессандро 78' ( Симеоне Джованни ( 78') • Асамоа Квадво • Педро Жоао 78' ( Дункан Альфред ( 78') • Паволетти Леонардо 45' 90' ( Ругани Даниэле ( 90')
Запасные: Калабрези Артуро • Клаван Рагнар • Валюкевич Себастьян • Черри Альберто • Ликояннис Хараламбос • Перейро Гастон • Арести Симоне • Чоччи Джузеппе
21 апреля. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Интер Милан
Пеналду в стенке - эта классика жанра в этом году.... Хо-хо...
Остается не понятным почему Криша продолжают оставлять в матчах где у него абсолютно ничего не получается, а потом все орут что это Пирло во всех грехах виноват. Как тренеру рулить командой где есть те кого явно запрещают трогать.
Интрига продолжается.
Две ошибки в двух матчах Хандановича стоили Интеру 4 очков.
В этой игре хозяева лишь 2-3 раза перешли центр поля. Имея уйму моментов, Интер их не реализовал, и справедливо потерял очки.