«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым

В чемпионате Италии подошли к концу некоторые матчи 32-го тура. «Интер» снова сыграл вничью. В гостях у «Специи» команда Антонио Конте пропустила мяч после единственного удара в сторону своих ворот, который случился на 12-й минуте. В оставшееся время удалось только сравнять счет (Иван Перишич).

В параллельной игре «Ювентус» также пропустил первым, но на это ответил дублем Алекса Сандро и голом Маттайса де Лихта.

Также по три очка на выезде добыли «Сампдория» и «Кальяри». В остальных матчах фиксировались ничьи.