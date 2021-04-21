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Паратичи: «Мы остаемся убеждёнными, что Суперлига - хороший проект»

21 Апреля 2021, 22:46,

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи продолжает настаивать на том, что Суперлига - это отличный турнир.

- Последние 72 часа были уникальными. Мы остаемся убежденными, что это хороший проект, уникальный шанс помочь футбольной пирамиде, - заявил Паратичи в эфире DAZN. - Это реформа, которую нужно провести. Подобное было и тогда, когда мы меняли свой логотип. Поначалу он воспринимался плохо. Но нужно было время, чтобы понять случившееся. То же самое было бы с Суперлигой. Она бы положительно сказалась на футболе.

Напомним, что «Ювентус» был одним из 12 организаторов нового турнира, который просуществовал считанные часы.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Фабио Паратичи
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