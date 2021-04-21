​«Ювентус» без Лиги чемпионов: миф или реальность

Проект Суперлиги рассыпался, толком и не успев появиться на свет. Теперь все топовые клубы, планировавшие отделиться от существующей футбольной системы, могут вернуться к решению привычных турнирных задач. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к «Ювентусу», занимающему в таблице Серии А только четвёртое место. Могут ли туринцы остаться без Лиги чемпионов на следующий сезон?

На протяжении девяти лет «Ювентус» становился чемпионом Италии. Даже Маурицио Сарри при всей критике в свой адрес принёс туринцам Скудетто в прошлом сезоне, что, впрочем, не спасло его от увольнения. Титул чемпиона в руках «Ювентуса» стал само собой разумеющимся событием. Даже когда на каком-то этапе сезона казалось, что вот, наконец, «старая синьора» столкнулась с сопротивлением, ближе к финишу туринцы всё же брали верх, поскольку конкуренты не выдерживали ритм гонки на дистанции. В этом сезоне всё изменилось, причём настолько круто, что задача «Ювентуса» свелась к попаданию в зону Лиги чемпионов. На текущий момент команда Андреа Пирло идёт четвёртой, но «Наполи» наступает на пятки, да и представители столицы не так далеко. Давайте обратимся к турнирной таблице и посмотрим, что к чему.

М Команда И В Н П РМ О 1 Интер 31 23 6 2 70:28 75 2 Милан 31 20 6 5 59:36 66 3 Аталанта 31 19 7 5 72:38 64 4 Ювентус 31 18 8 5 61:28 62 5 Наполи 31 19 3 9 66:35 60 6 Лацио 30 18 4 8 51:41 58 7 Рома 31 16 6 9 55:47 54

Чудеса в футболе случаются, но всё же вряд ли что-то может помешать «Интеру» стать чемпионом Италии. Учитывая перевес в очных матчах над «Миланом», команде Антонио Конте в семи оставшихся поединках достаточно добиться четырёх побед. Календарь у «нерадзурри» вполне себе приемлемый – дорога к чемпионству открыта. Вместе со Скудетто «Интер» получит первый билет в Лигу чемпионов от Серии А.

За оставшиеся три путёвки в сильнейший клубный турнир континента будут бороться шесть команд, «Ювентус» - одна из них. Чтобы можно было как-то оценивать шансы, нужно обратиться к календарю претендентов. Для удобства приведём его в таблицу.

Милан Аталанта Ювентус Наполи Лацио Рома Сассуоло (д) Рома (г) Парма (д) Лацио (д) Наполи (г) Аталанта (д) Лацио (г) Болонья (д) Фиорентина (г) Торино (г) Милан (д) Кальяри (г) Беневенто (д) Сассуоло (г) Удинезе (г) Кальяри (д) Дженоа (д) Сампдория (г) Ювентус (г) Парма (г) Милан (д) Специя (г) Фиорентина (г) Кротоне (д) Торино (г) Беневенто (д) Сассуоло (г) Удинезе (д) Парма (д) Интер (г) Кальяри (д) Дженоа (г) Интер (д) Фиорентина (г) Рома (г) Лацио (д) Аталанта (г) Милан (д) Болонья (г) Верона (д) Сассуоло (г) Специя (г) Торино* (д)

*- матч был перенесён из-за коронавируса в туринском клубе и должен быть сыгран позже. «Лацио» пытается добиться присуждения технического поражения «быкам» за неявку.

Глядя на таблицу и на календарь, можно понять, что даже «Милан», занимающий второе место и имеющий шестиочковый отрыв от пятой строки, не может быть спокоен. Команде Стефано Пиоли ещё предстоит сыграть с «Лацио», «Ювентусом» и «Аталантой», причём все эти матчи для «россонери» будут гостевыми.

Куда комфортнее себя чувствует «Аталанта». Команда Джана Пьеро Гасперини набрала хороший ход, и ей осталось провести только два больших матча, сыграв в гостях у «Ромы» в ближайшем туре и приняв «Милан» в заключительном.

Не так много шансов получить путёвку в Лигу чемпионов по итогам сезона имеет «Рома». Римляне и так отстают от четвёртого места на восемь очков, а им ещё предстоит сыграть против «Аталанты», «Интера» и «Лацио».

С точки зрения календаря достаточно высокие шансы оказаться в Лиге чемпионов имеет «Наполи», который сейчас идёт пятым. В марте-апреле неаполитанцы довольно успешно провели ряд больших матчей, набрав семь очков по итогам противостояний с «Миланом», «Ромой», «Ювентусом» и «Интером». Впереди у команды Дженнаро Гаттузо только одна игра со статусными командами – в ближайший четверг «адзурри» сразятся с «Лацио» на своём поле. Дальше календарь для «Наполи» будет вполне приемлемым, но не стоит забывать о том, что неаполитанцы склонны к осечкам в играх против команд ниже классом. К тому же в конце сезона борющиеся за выживание соперники, например «Кальяри», могут быть особенно «кусачими».

«Лацио» пока шестой, но по потерянным очкам римляне идут выше «Наполи». «Лациале» пытаются добиться присуждения «Торино» технического поражения за неявку на игру, когда в составе этой команды вспыхнул коронавирус. Учитывая решение в аналогичной ситуации с матчем «Ювентуса» и «Наполи», вряд ли римлян ждёт успех в кабинетах. Календарь оставшейся части чемпионата у «Лацио» непростой. Здесь и выезд к «Наполи», и приём «Милана», и римское дерби. Команде Симоне Индзаги для финиша в зоне Лиги чемпионов нужно будет выигрывать эти ключевые поединки.

А что же с календарём у «Ювентуса»? Криштиану Роналду и компании осталось провести два больших матча – против «Милана» и «Интера». В обоих случаях команда Андреа Пирло сыграет на своём поле. Важно и то, что встреча с «Интером» запланирована на предпоследний тур, когда «нерадзурри», вполне вероятно, уже оформят Скудетто и не будут мотивированы по максимуму.

Уже хотя бы календарь «Наполи», ближайшего преследователя «Ювентуса», говорит о том, что «старая синьора» без Лиги чемпионов – не какой-то миф, а вполне себе реалистичный расклад. Но судьба «Ювентуса» остаётся в его руках. График игр у туринцев достаточно комфортный. Команде Андреа Пирло важно собраться с мыслями и провести заключительный отрезок сезона максимально эффективно. С тегом «прямо сейчас» шансы «старой синьоры» решить задачу по финишу в топ-4 высоки.