​Аньелли не жалеет о трансфере Роналду и назначении Пирло

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что он не жалеет о подписании Криштиану Роналду и назначении Андреа Пирло главным тренером.

«Жалею ли я о трансфере Роналду? Никогда. Я бы сделал это снова. То же самое касается Пирло. Стабильность позволяет нам идти по пути прогресса, инвестируя даже в молодых тренеров без опыта работы.

Что касается Роналду, то одно только его присутствие в чемпионате Италии позволило другим клубам заработать дополнительно четыре миллиона евро. Мы хотим продолжать импортировать других чемпионов на всех уровнях футбола», - сказал Аньелли Corriere dello Sport и La Repubblica.