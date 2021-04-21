Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Аньелли не жалеет о трансфере Роналду и назначении Пирло

21 Апреля 2021, 16:29,

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что он не жалеет о подписании Криштиану Роналду и назначении Андреа Пирло главным тренером.

«Жалею ли я о трансфере Роналду? Никогда. Я бы сделал это снова. То же самое касается Пирло. Стабильность позволяет нам идти по пути прогресса, инвестируя даже в молодых тренеров без опыта работы.

Что касается Роналду, то одно только его присутствие в чемпионате Италии позволило другим клубам заработать дополнительно четыре миллиона евро. Мы хотим продолжать импортировать других чемпионов на всех уровнях футбола», - сказал Аньелли Corriere dello Sport и La Repubblica.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Андреа Пирло, Андреа Аньелли
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