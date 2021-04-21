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​«Ювентус» выступил с заявлением по поводу Суперлиги

21 Апреля 2021, 15:10,

Проект Суперлиги рушится, многие клубы уже успели объявить о выходе из него. С заявлением о турнире выступил «Ювентус». Президент туринского клуба Андреа Аньелли был  одним из главных инициаторов проекта.

«Ювентус» по-прежнему убеждён в надёжности спортивных, коммерческих и юридических оснований проекта, но в настоящий момент мы считаем, что шансы реализовать проект в задуманной форме ограничены. «Ювентус» по-прежнему стремится к созданию долгосрочной ценности для клуба и всей индустрии футбола», - говорится в заявлении туринского клуба.

Ранее президент «Ювентуса» рассказывал, что по поводу вступления в Суперлигу к нему обращались многие клубы.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Суперлига Европы
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Комментарии (5)
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0
s a
21 Апреля 2021, 16:55

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2
beorn_n
21 Апреля 2021, 15:14

Аньелли нужно срочно в санаторий, совсем заболел дядя. А Ювентусу забыть обо всем этом и пытаться попасть в лч на следующий сезон.

2
overkill666
21 Апреля 2021, 15:23

поддерживаю. спасибо конечно, Андрюша, за все эти годы правления, кучу титулов и доминирования в кальчо, но идея с СЛ - это просто жесть... мы не США, у нас такие вещи не приживутся. есть ценности и традиции, похоронив которые, футбол потеряет свою привлекательность и умрет, как спорт.

2
beorn_n
21 Апреля 2021, 15:41

Как бы сама идея супертурнира с суперклубами это интересно, но реализация, структура, правила и т.д были настолько убогими, что как кошмар всех спугнули. Понятно что у клубов кучи долгов, но откуда эти долги? эти топ клубы сами их придумали себе на голову поднимая ценники на игроков и поднимая их зарплаты.

0
overkill666
21 Апреля 2021, 16:57

супертуринир с суперклубами? это будет примерно как на предсезонке в США каждое лето, где все гранды "сражаются" за трофей, только сюжет матча будет более-менее заранее известен, чтобы было "зрелищнее". вот и вся разница.

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