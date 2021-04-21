​«Ювентус» выступил с заявлением по поводу Суперлиги

Проект Суперлиги рушится, многие клубы уже успели объявить о выходе из него. С заявлением о турнире выступил «Ювентус». Президент туринского клуба Андреа Аньелли был одним из главных инициаторов проекта.

«Ювентус» по-прежнему убеждён в надёжности спортивных, коммерческих и юридических оснований проекта, но в настоящий момент мы считаем, что шансы реализовать проект в задуманной форме ограничены. «Ювентус» по-прежнему стремится к созданию долгосрочной ценности для клуба и всей индустрии футбола», - говорится в заявлении туринского клуба.

Ранее президент «Ювентуса» рассказывал, что по поводу вступления в Суперлигу к нему обращались многие клубы.