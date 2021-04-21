​«Милан» объявил о выходе из Суперлиги

|
21 Апреля 2021, 14:42,
|
|
Клубы продолжают делать заявления о выходе из Суперлиги – проекта, который быстро свернулся. Теперь о выходе из Суперлиги объявил «Милан».
«Мы приняли приглашение участвовать в Суперлиге с намерением проводить лучшее европейское соревнование для футбольных фанатов всего мира в интересах клуба и наших фанатов. Меняться не всегда легко, но для прогресса нужно эволюционировать, а структуры европейского футбола развиваются и меняются на протяжении десятилетий.
Тем не менее, голоса фанатов по поводу Суперлиги были чётко выражены, и «Милан» должен внимательно относиться к мнению тех, кто любит этот замечательный вид спорта. Мы будем продолжать упорно работать, чтобы обеспечить устойчивую модель футбола», - говорится в заявлении «Милана».
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Суперлига Европы