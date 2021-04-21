«Интер» отказался от Суперлиги

Миланский «Интер» присоединился к клубам, объявившим об отказе от участия в Суперлиге Европы. Об этом рапортует пресс-служба итальянского коллектива.

«Мы подтверждаем, что наш клуб больше не участвует в проекте Суперлиги Европы. «Интер» рассчитывает продолжить сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами для будущего футбола», - говорится в заявлении «нерадзурри».

Ранее о выходе из Суперлиги сообщили шесть английских клубов: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм». К ним также присоединился мадридский «Атлетико».