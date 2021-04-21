Президент «Ювентуса»: «Футбол уже не просто игра, это сектор бизнеса»

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21 Апреля 2021, 12:14,
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Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли, который является одним из создателей Суперлиги Европы, высказался о дальнейшем проекта.
«Между клубами-создателями существует кровный пакт, мы намерены двигаться дальше. У проекта Суперлиги есть 100% на успех.
Мы ожидали именно такой реакции со стороны общественности. Нужно провести переговоры. Футбол уже не просто игра, это сектор бизнеса. Ему нужна стабильность. Суперлига будет продолжаться в любом случае», - приводит слова функционера La Repubblica.
Ранее о выходе из турнира сообщили шесть английских клубов. Также против Суперлиги выступили представители Бундеслиги и Лиги 1.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Андреа Аньелли