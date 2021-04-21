«Милан» отказался участвовать в Суперлиге Европы

Руководство «Милана» приняло решение о выходе из состава участников Суперлиги Европы. Об этом сообщил инсайдер Дэвид Орнштейн посредством своего аккаунта в «Твиттере».

«Россонери» стали первым представителем Серии А, отказавшимся от участия в турнире. Ранее о выходе из Суперлиги сообщили шесть английских топ-клубов: «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси».

О запуске турнира стало известно в понедельник, 19-го апреля. В число создателей Суперлиги изначально вошли 12 топ-клубов. ФИФА, УЕФА и многие футбольные федерации крайне негативно отреагировали на создание новой лиги.