«Милан» отказался участвовать в Суперлиге Европы

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21 Апреля 2021, 08:59,
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Руководство «Милана» приняло решение о выходе из состава участников Суперлиги Европы. Об этом сообщил инсайдер Дэвид Орнштейн посредством своего аккаунта в «Твиттере».
«Россонери» стали первым представителем Серии А, отказавшимся от участия в турнире. Ранее о выходе из Суперлиги сообщили шесть английских топ-клубов: «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси».
О запуске турнира стало известно в понедельник, 19-го апреля. В число создателей Суперлиги изначально вошли 12 топ-клубов. ФИФА, УЕФА и многие футбольные федерации крайне негативно отреагировали на создание новой лиги.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан, Суперлига Европы
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