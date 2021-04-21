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«Милан» отказался участвовать в Суперлиге Европы

21 Апреля 2021, 08:59,

Руководство «Милана» приняло решение о выходе из состава участников Суперлиги Европы. Об этом сообщил инсайдер Дэвид Орнштейн посредством своего аккаунта в «Твиттере».

«Россонери» стали первым представителем Серии А, отказавшимся от участия в турнире. Ранее о выходе из Суперлиги сообщили шесть английских топ-клубов: «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси».

О запуске турнира стало известно в понедельник, 19-го апреля. В число создателей Суперлиги изначально вошли 12 топ-клубов. ФИФА, УЕФА и многие футбольные федерации крайне негативно отреагировали на создание новой лиги.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Суперлига Европы
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Комментарии (1)
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2
Juventissimo
21 Апреля 2021, 09:54

Тренер «Сассуоло» не хочет играть против «Милана» из-за Суперлиги - этот демарш заставил миланцев передумать? )

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