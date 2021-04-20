Педро выбыл на 10 дней и не сыграет с «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Ромы» Педро Родригес получил травму.

Как сообщает Sky Sport Italia, у испанца диагностировано мышечное повреждение, он пропустит порядка десяти дней.

Таким образом, 33-летний футболист не поможет своей команде в первом матче полуфинала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

Педро принял участие в тридцати пяти матчах «Ромы» во всех турнирах нынешнего сезона, забил пять голов и отдал шесть голевых передач. Контракт испанца с римским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в семь с половиной миллионов евро.