В «Ювентусе» опровергли информацию об уходе Аньелли

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли не покидает клуб.

По информации журналиста Джеймса Хорнаскла, в «Ювентусе» опровергли информацию о том, что Аньелли покинул занимаемый пост.

Напомним, что Аньелли является одним из организаторов Суперлиги, на создание которой общественность отреагировала резко негативного. «Челси», «Манчестер Сити» и «Атлетико» уже собираются отказаться от участия в новом турнире, но официальных заявлений никто пока не делал.

Помимо вышеперечисленных клубов, принять участие в Суперлиге должны «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Барселона», «Реал», «Милан», «Ювентус» и «Интер».