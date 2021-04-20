В «Ювентусе» опровергли информацию об уходе Аньелли

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20 Апреля 2021, 22:52,
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Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли не покидает клуб.
По информации журналиста Джеймса Хорнаскла, в «Ювентусе» опровергли информацию о том, что Аньелли покинул занимаемый пост.
Напомним, что Аньелли является одним из организаторов Суперлиги, на создание которой общественность отреагировала резко негативного. «Челси», «Манчестер Сити» и «Атлетико» уже собираются отказаться от участия в новом турнире, но официальных заявлений никто пока не делал.
Помимо вышеперечисленных клубов, принять участие в Суперлиге должны «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Барселона», «Реал», «Милан», «Ювентус» и «Интер».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Андреа Аньелли