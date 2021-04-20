Аньелли отправлен в отставку с поста президента «Ювентуса», давление оказывается и на Переса

В руководстве туринского «Ювентуса» грядут изменения.

Как сообщил журналист Константин Экнер в «Твиттере», Андреа Аньелли отправлен в отставку с поста президента клуба. Отмечается, что это связано с реакцией на создание Суперлиги, которая оказалась резко негативной.

Покинуть свой пост может и президент «Реала» Флорентин Перес, на которого оказывается серьезное давление, напомним, что именно он является главой Суперлиги.

Ранее в СМИ появилась информация, что Суперлигу покинут «Челси», «Манчестер Сити» и «Атлетико», а «Барселона» по-прежнему не дала согласие на участие в новом турнире.