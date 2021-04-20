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Аньелли отправлен в отставку с поста президента «Ювентуса», давление оказывается и на Переса

20 Апреля 2021, 22:25,

В руководстве туринского «Ювентуса» грядут изменения.

Как сообщил журналист Константин Экнер в «Твиттере», Андреа Аньелли отправлен в отставку с поста президента клуба. Отмечается, что это связано с реакцией на создание Суперлиги, которая оказалась резко негативной.

Покинуть свой пост может и президент «Реала» Флорентин Перес, на которого оказывается серьезное давление, напомним, что именно он является главой Суперлиги.

Ранее в СМИ появилась информация, что Суперлигу покинут «Челси», «Манчестер Сити» и «Атлетико», а «Барселона» по-прежнему не дала согласие на участие в новом турнире.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Ювентус, Флорентино Перес, Андреа Аньелли
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Комментарии (2)
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0
Alex1972
20 Апреля 2021, 22:36

Бармалей вовремя слинял... Хе..

0
ARTUR
20 Апреля 2021, 22:31

Жаль что не повесили , но все равно радостно

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