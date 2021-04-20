Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Бернардески вылечился от коронавируса

20 Апреля 2021, 20:24,

Хавбек «Ювентуса» Федерико Бернардески вылечился от коронавируса.

Как сообщает пресс-служба туринского клуба, Бернардески за последние несколько дней сдал два теста на коронавирус, результаты которых оказались отрицательными. Отмечается, что полузащитник присоединится к тренировкам в общей группе завтра, 21 апреля.

27-летний итальянец сыграл тридцать шесть матчей за «Ювентус» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился тремя голевыми передачами.

Завтра туринскому клубу предстоит принять на своём поле «Парму» в рамках чемпионата Италии, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 21:45 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Федерико Бернардески
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола