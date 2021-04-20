|
20 Апреля 2021, 20:24,
|
|
Хавбек «Ювентуса» Федерико Бернардески вылечился от коронавируса.
Как сообщает пресс-служба туринского клуба, Бернардески за последние несколько дней сдал два теста на коронавирус, результаты которых оказались отрицательными. Отмечается, что полузащитник присоединится к тренировкам в общей группе завтра, 21 апреля.
27-летний итальянец сыграл тридцать шесть матчей за «Ювентус» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился тремя голевыми передачами.
Завтра туринскому клубу предстоит принять на своём поле «Парму» в рамках чемпионата Италии, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 21:45 по московскому времени.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Федерико Бернардески