Хавбек «Ювентуса» Федерико Бернардески вылечился от коронавируса.

Как сообщает пресс-служба туринского клуба, Бернардески за последние несколько дней сдал два теста на коронавирус, результаты которых оказались отрицательными. Отмечается, что полузащитник присоединится к тренировкам в общей группе завтра, 21 апреля.

27-летний итальянец сыграл тридцать шесть матчей за «Ювентус» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился тремя голевыми передачами.

Завтра туринскому клубу предстоит принять на своём поле «Парму» в рамках чемпионата Италии, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 21:45 по московскому времени.