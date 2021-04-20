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​Пирло не думает о Суперлиге: «Мы сосредоточены на выходе в Лигу чемпионов»

20 Апреля 2021, 17:31,

Андреа Пирло сосредоточен на решении текущих задач, несмотря на шумиху по поводу создания Суперлиги. Об этом тренер «Ювентуса» сообщил журналистам во вторник на пресс-конференции.

Если «Ювентус» в следующем сезоне будет играть в Суперлиге, клуба не будет в Лиге чемпионов, а значит, команде не нужно обязательно финишировать в топ-4 Серии А. Впрочем, Пирло так не мыслит.

«Мы сосредоточены. Презентом этого сезона для нас будет выход в Лигу чемпионов», - сказал Пирло.

«Суперлига? Я не самый подходящий человек, чтобы говорить об этом. Сегодня утром Андреа Аньелли [президент клуба] объяснил нам, о чём речь, не став вдаваться в подробности. Он сказал, что самое главное – сосредоточиться на настоящем», - отметил рулевой «старой синьоры».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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