​Роналду восстановился и сыграет с «Пармой»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду восстановился после повреждения и готов сыграть против «Пармы» в среду вечером. Об этом журналистам рассказал главный тренер туринской команды Андреа Пирло.

Напомним, травма помешала Роналду сыграть на выходных против «Аталанты». «Ювентус» проиграл матч в Бергамо с минимальным результатом 0:1.

В сезоне 2020/2021 Криштиану Роналду провёл за «Ювентус» тридцать семь матчей в различных соревнованиях. В них звёздный португалец записал на свой счёт тридцать два гола и четыре результативных паса на партнёров.