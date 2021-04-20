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​Роналду восстановился и сыграет с «Пармой»

20 Апреля 2021, 16:46,

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду восстановился после повреждения и готов сыграть против «Пармы» в среду вечером. Об этом журналистам рассказал главный тренер туринской команды Андреа Пирло.

Напомним, травма помешала Роналду сыграть на выходных против «Аталанты». «Ювентус» проиграл матч в Бергамо с минимальным результатом 0:1.

В сезоне 2020/2021 Криштиану Роналду провёл за «Ювентус» тридцать семь матчей в различных соревнованиях. В них звёздный португалец записал на свой счёт тридцать два гола и четыре результативных паса на партнёров.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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