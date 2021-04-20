Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Аньелли разозлил руководителей других клубов Серии А своим ответом

20 Апреля 2021, 16:40,

В понедельник вечером представители клубов Серии А обсудили ситуацию с Суперлигой. Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли во время удалённой конференции столкнулся с критикой в свой адрес, о чём сообщает La Repubblica.

Напомним, в число клубов-создателей Суперлиги вошли «Ювентус», «Интер» и «Милан».

Руководители ряда клубов во время дискуссии указали на то, что с 350 миллионами евро в год, которые  «Ювентус», «Интер»  и «Милан» будут зарабатывать в Суперлиге, эти клубы всегда будут становиться чемпионами Италии.

«Мы и так побеждаем уже 80 лет», - ответил на это Аньелли, вызвав ярость руководителей других клубов Серии А.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Андреа Аньелли
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