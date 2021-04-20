Госенс: «Суперлига - огромный ущерб для футбола, клубы думают лишь о деньгах»

Хавбек «Аталанты» Робин Госенс прокомментировал запуск нового футбольного турнира - Суперлиги Европы.

«Это огромный ущерб для футбола. Я в шоке от происходящего. Очень грустно, что клубы думают лишь об одном. Деньги, деньги, деньги... Надеюсь, что болельщики выступят с массовыми протестами. Я готов присоединиться», - передает слова немецкого футболиста издание Football-Italia.

Напомним, что Суперлигу организовали 12 топ-клубов из чемпионатов Англии, Испании и Италии. Всего в турнире примут участие 20 команд.

УЕФА и ФИФА крайне негативно отреагировали на запуск новых соревнований. Организации пригрозили отстранить игроков клубов Суперлиги от международных турниров.