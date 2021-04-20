Госенс: «Суперлига - огромный ущерб для футбола, клубы думают лишь о деньгах»

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20 Апреля 2021, 09:22,
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Хавбек «Аталанты» Робин Госенс прокомментировал запуск нового футбольного турнира - Суперлиги Европы.
«Это огромный ущерб для футбола. Я в шоке от происходящего. Очень грустно, что клубы думают лишь об одном. Деньги, деньги, деньги... Надеюсь, что болельщики выступят с массовыми протестами. Я готов присоединиться», - передает слова немецкого футболиста издание Football-Italia.
Напомним, что Суперлигу организовали 12 топ-клубов из чемпионатов Англии, Испании и Италии. Всего в турнире примут участие 20 команд.
УЕФА и ФИФА крайне негативно отреагировали на запуск новых соревнований. Организации пригрозили отстранить игроков клубов Суперлиги от международных турниров.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Суперлига Европы, Робин Госенс
Без реакции не будет выхлопа! На предательство нужно реагировать радикальными действиями. Отстранение игроков от сборных, а клубов от чемпионатов как минимум.