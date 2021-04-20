Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Госенс: «Суперлига - огромный ущерб для футбола, клубы думают лишь о деньгах»

20 Апреля 2021, 09:22,

Хавбек «Аталанты» Робин Госенс прокомментировал запуск нового футбольного турнира - Суперлиги Европы.

«Это огромный ущерб для футбола. Я в шоке от происходящего. Очень грустно, что клубы думают лишь об одном. Деньги, деньги, деньги... Надеюсь, что болельщики выступят с массовыми протестами. Я готов присоединиться», - передает слова немецкого футболиста издание Football-Italia.

Напомним, что Суперлигу организовали 12 топ-клубов из чемпионатов Англии, Испании и Италии. Всего в турнире примут участие 20 команд.

УЕФА и ФИФА крайне негативно отреагировали на запуск новых соревнований. Организации пригрозили отстранить игроков клубов Суперлиги от международных турниров.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Суперлига Европы, Робин Госенс
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
20 Апреля 2021, 09:47

Без реакции не будет выхлопа! На предательство нужно реагировать радикальными действиями. Отстранение игроков от сборных, а клубов от чемпионатов как минимум.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола