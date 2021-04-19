Президент «Торино» - о создании Суперлиги: «Маротту и Аньелли можно поставить в один ряд с Иудой»

Президент «Торино» Урбано Кайро раскритиковал решение о создании Суперлиги.

«Это попытка атаковать Серию А. Если Маротта и правда принимает участие во всём этом, то он должен освободить пост в Итальянской федерации футбола. Он возглавляет клуб, который поддержал создание Суперлиги, таким образом, Маротта идёт против Серии А. Это касается и Аньелли.

Я общался с ними и говорил, что они не могут вести переговоры со спонсорами от лица нашей лиги, если все их мысли сосредоточены на поиске спонсоров для нового турнира. Это какое-то предательство, можно поставить их в один ряд с Иудой», - цитирует Кайро La Gazzetta dello Sport.