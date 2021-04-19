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Мартинес сменил агента

19 Апреля 2021, 20:14,

Форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес сменил агента.

Отныне представлять аргентинца будет агент Ашрафа Хакими Алехандро Камано, сообщает footfeelsports.

«Мы рады сообщить, что Лаутаро Мартинес присоединился к нашей футбольной команде. Это один из самых талантливых футболистов в мире», - говорится в заявлении агентства.

23-летний нападающий сыграл сорок один матч за «Интер» во всех турнирах нынешнего сезона, забил семнадцать голов и отдал девять голевых передач. Контракт Мартинеса с лидером чемпионата Италии рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лаутаро Мартинес
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