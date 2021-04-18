Иммобиле: «Мне нравится забивать, но я не одержим этим»

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле прокомментировал победу над «Беневенто» (5:3).

«Мы здорово сыграли в первом тайме и могли всё решить гораздо раньше. А вот во второй половине встречи мы плохо сыграли в обороне, нужно проанализировать ошибки и стать лучше. Я доволен голом и сегодняшней победой.

Я забиваю благодаря помощи партнёров, мне нравится забивать, но я не одержим этим.

Борьба за Лигу чемпионов? Мы не собираемся сдаваться, нам нужно быть готовым к победе в любом матче, чтобы пройти в Лигу чемпионов», - цитирует Иммобиле Sky Sport Italia.

«Лацио» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии.