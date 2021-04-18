Иммобиле: «Мне нравится забивать, но я не одержим этим»

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18 Апреля 2021, 19:58,
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Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле прокомментировал победу над «Беневенто» (5:3).
«Мы здорово сыграли в первом тайме и могли всё решить гораздо раньше. А вот во второй половине встречи мы плохо сыграли в обороне, нужно проанализировать ошибки и стать лучше. Я доволен голом и сегодняшней победой.
Я забиваю благодаря помощи партнёров, мне нравится забивать, но я не одержим этим.
Борьба за Лигу чемпионов? Мы не собираемся сдаваться, нам нужно быть готовым к победе в любом матче, чтобы пройти в Лигу чемпионов», - цитирует Иммобиле Sky Sport Italia.
«Лацио» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Лацио, Чиро Иммобиле
чтобы быть лучшим надо быть одержимым и не надо смотреть на табло, как некоторые гелиевые забиваки с подростковым разумом....