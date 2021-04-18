Фанаты «Пармы» - команде: «Вы опозорили город»

Болельщики «Пармы» отреагировали на провал команды в гостевом матче против «Кальяри», после которого шансы команды на сохранение прописки в Серии А существенно снизились.

Напомним, «Парма» вела в гостях у «Кальяри» со счётом 3:2, но пропустила дважды в добавленное ко второму тайму время и осталась ни с чем.

«Мы потребовали от вас упорства и смирения, а вы опозорили город», - говорится на баннере, вывешенном в аэропорту, куда после матча вернулась команда.

«Парма» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Серии. До «зоны жизни» - семь очков. Команде остаётся провести семь матчей в этом чемпионате.