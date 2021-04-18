Фанаты «Пармы» - команде: «Вы опозорили город»

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18 Апреля 2021, 16:40,
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Болельщики «Пармы» отреагировали на провал команды в гостевом матче против «Кальяри», после которого шансы команды на сохранение прописки в Серии А существенно снизились.
Напомним, «Парма» вела в гостях у «Кальяри» со счётом 3:2, но пропустила дважды в добавленное ко второму тайму время и осталась ни с чем.
«Мы потребовали от вас упорства и смирения, а вы опозорили город», - говорится на баннере, вывешенном в аэропорту, куда после матча вернулась команда.
#Parma, striscione della curva dopo il ko di #Cagliari: "Avete disonorato una città" pic.twitter.com/c3ylZC2Z1X— TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) April 18, 2021
«Парма» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Серии. До «зоны жизни» - семь очков. Команде остаётся провести семь матчей в этом чемпионате.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Парма