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Фанаты «Пармы» - команде: «Вы опозорили город»

18 Апреля 2021, 16:40,

Болельщики «Пармы» отреагировали на провал команды в гостевом матче против «Кальяри», после которого шансы команды на сохранение прописки в Серии А существенно снизились.

Напомним, «Парма» вела в гостях у «Кальяри» со счётом 3:2, но пропустила дважды в добавленное ко второму тайму время и осталась ни с чем.

«Мы потребовали от вас упорства и смирения, а вы опозорили город», - говорится на баннере, вывешенном в аэропорту, куда после матча вернулась команда.

 

«Парма» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Серии. До «зоны жизни» - семь очков. Команде остаётся провести семь матчей в этом чемпионате.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Парма
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