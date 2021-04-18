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​Паратичи высказался о зарплате Роналду

18 Апреля 2021, 16:28,

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи ответил на вопрос, способен ли клуб потянуть высокую зарплату Криштиану Роналду в следующем сезоне.

«На прошлой неделе я сказал, что мы должны нести ответственность за то, что делаем. Мы переживаем неопределённый период. Криштиану не только футболист и спортсмен, но и фигура высокого уровня, и его зарплата отражает это. Некоторые исследования показывают, что он самый известный человек в мире. Его случай отличается от других», - цитирует Паратичи Football Italia со ссылкой на Sky Sport.

По данным СМИ, Криштиану Роналду зарабатывает 31 миллион евро за сезон.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Фабио Паратичи
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Комментарии (1)
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Alex1972
18 Апреля 2021, 16:59

Надо добавить... Иначе ЛЕ останется без гелевого.... Хе-хе...

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