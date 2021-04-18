Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Милан» мечтает подписать Депая

18 Апреля 2021, 13:52,

«Милан» рассчитывает усилить атакующую линию в летнее трансферное окно. В шорт-листе «россонери» находятся такие игроки, как Джанлука Скамакка, Андреа Белотти, Душан Влахович и Донниел Мален, но настоящей мечтой для клуба является подписание Мемфиса Депая. Об этом информирует Il Corriere della Sera.

Подписать Мемфиса Депая будущим летом можно бесплатно, ведь его действующий контакт с «Лионом» истекает. Ранее слухи связывали голландца с возможным переходом в «Барселону». Рулевой каталонской команды Рональда Куман является большим поклонником Депая.  

В сезоне 2020/2021 Мемфис Депай забил восемнадцать голов и отдал девять голевых передач партнёрам.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Лион, Мемфис Депай, Трансферы футбола - лето 2021
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Роналду выкинул на газон футболку «Ювентуса» после матча с «Дженоа»
Роналду выкинул на газон футболку «Ювентуса» после матча с «Дженоа»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола