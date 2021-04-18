​«Милан» мечтает подписать Депая

«Милан» рассчитывает усилить атакующую линию в летнее трансферное окно. В шорт-листе «россонери» находятся такие игроки, как Джанлука Скамакка, Андреа Белотти, Душан Влахович и Донниел Мален, но настоящей мечтой для клуба является подписание Мемфиса Депая. Об этом информирует Il Corriere della Sera.

Подписать Мемфиса Депая будущим летом можно бесплатно, ведь его действующий контакт с «Лионом» истекает. Ранее слухи связывали голландца с возможным переходом в «Барселону». Рулевой каталонской команды Рональда Куман является большим поклонником Депая.

В сезоне 2020/2021 Мемфис Депай забил восемнадцать голов и отдал девять голевых передач партнёрам.