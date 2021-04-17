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​Конте: Критикуйте меня, а не «Интер»

17 Апреля 2021, 19:55,

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался по поводу критики по поводу стиля игры команды.

«Я понял, что всё дело во мне. Я не возражаю против критики, пока она не затрагивает «Интер», - сказал Конте во время пресс-конференции.

Также тренер сказал несколько слов по поводу воскресного поединка против «Наполи».

«Игра будет сложной. Я всегда включал «Наполи» в список из двух-трёх команд, которые могут бороться за Скудетто. Дженнаро Гаттузо – отличный тренер, так что нас ждёт трудное испытание», - поделился мыслями Конте.

«Интер» лидирует в Серии А, опережая второй «Милан» на одиннадцать очков.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Антонио Конте
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