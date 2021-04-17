Чалханоглу может достаться «ПСЖ» бесплатно

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17 Апреля 2021, 16:47,
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Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу может сменить итальянскую Серию А на французскую Лигу 1, об этом сообщает издание Football-Italia.
Согласно данным источника, в услугах 27-летнего хавбека заинтересован «ПСЖ». Парижский клуб планирует подписать Чалханоглу бесплатно, поскольку трудовое соглашение футболиста с «россонери» истекает по окончании текущего сезона.
Ранее об интересе к турецкому игроку заявил туринский «Ювентус».
В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Чалханоглу провел 25 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и восемь результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Хакан Чалханоглу