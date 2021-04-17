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Доннарумма поставил ультиматум «Милану»

17 Апреля 2021, 14:05,

Страж ворот «Милана» Джанлуиджи Доннарумма поставил условие руководству клуба. Как сообщает издание Football-Italia, 22-летний голкипер готов остаться в стане «россонери», если его заработная плата будет увеличена до 12 миллионов евро в год.

Боссы миланского клуба не готовы выполнить требование Джанлуиджи. Итальянский гранд может платить Доннарумме не более восьми миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что агент Мино Райола провел переговоры с туринским «Ювентусом» по трансферу голкипера.

Доннарумма играет за «Милан» с 2015-го года. Он является воспитанником академии «россонери».

В нынешнем сезоне Серии А вратарь провел 29 поединков, в которых пропустил 32 гола.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Джанлуиджи Доннарумма
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