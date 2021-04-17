Хакими не собирается покидать «Интер»

Защитник миланского «Интера» Ашраф Хакими высказался относительно своего будущего в стане «нерадзурри».

«В миланском коллективе я могу прогрессировать, поэтому выбрал эту команду. Для меня огромная честь защищать цвета «Интера». Хочу быть частью «нерадзурри» в будущем. Здесь меня все устраивает», - приводит слова 22-летнего футболиста издание Football-Italia.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Хакими со стороны лондонского «Арсенала».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Ашраф провел 29 поединков, отметившись шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами.