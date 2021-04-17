Хакими не собирается покидать «Интер»

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17 Апреля 2021, 13:38,
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Защитник миланского «Интера» Ашраф Хакими высказался относительно своего будущего в стане «нерадзурри».
«В миланском коллективе я могу прогрессировать, поэтому выбрал эту команду. Для меня огромная честь защищать цвета «Интера». Хочу быть частью «нерадзурри» в будущем. Здесь меня все устраивает», - приводит слова 22-летнего футболиста издание Football-Italia.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Хакими со стороны лондонского «Арсенала».
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Ашраф провел 29 поединков, отметившись шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Интер Милан, Ашраф Хакими