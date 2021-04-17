Де Дзерби ведёт переговоры с «Шахтёром»

Главный тренер «Сассуоло» Роберто де Дзерби может продолжить карьеру в украинской Премьер-лиге. Интерес к наставнику проявляет донецкий «Шахтёр», об этом информирует Sport Mediaset.

Источник рапортует, что стороны уже ведут переговоры о возможном подписании трудового договора. В настоящий момент пост наставника «горняков» занимает португальский специалист Луиш Каштру.

Ранее сообщалось об интересе к де Дзерби со стороны московского «Спартака».

Под руководством 41-летнего тренера «Сассуоло» занимает восьмое место в турнирной таблице. На счету команды 43 набранных балла.