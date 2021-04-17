«Барселона» нацелилась на защитника «Милана»

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17 Апреля 2021, 11:22,
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Защитник «Милана» Алессио Романьоли попал в сферу интересов испанского гранда. Согласно данным Mundo Deportivo, подписать 26-летнего итальянца желает каталонская «Барселона».
Согласно сведениям источника, «сине-гранатовые» рассматривают Романьоли в качестве замены Самуэлю Юмтити, которого каталонцы планируют продать в летнее трансферное окно.
Алессио защищает цвета миланского коллектива с 2015-го года. Его трудовой договор с «россонери» рассчитан до лета 2022-го года.
В текущем сезоне чемпионата Италии Романьоли провел 20 матчей, забил гол и отдал результативную передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Алессио Романьоли