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17 Апреля 2021, 09:41,
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Боснийский нападающий Эдин Джеко покинет «Рому» по завершении нынешнего сезона. Об этом рапортует посредством «Твиттера» журналист Николо Скира.
Согласно сведениям инсайдера, стороны решили завершить сотрудничество, несмотря на контракт, который действителен до лета 2022-го года. Римский клуб принял решение расстаться с опытным игроком из-за высокой заработной платы - 7,5 миллиона евро.
На замену Джеко «волки» рассчитывают пригласить нападающего Андреа Белотти, выступающего за «Торино».
В нынешнем сезоне Серии А Эдин провел 21 поединок, отметившись семью забитыми мячами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Рома, Эдин Джеко