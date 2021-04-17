Кьеллини ответил хейтерам Роналду

Защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини отреагировал на критику в адрес португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Кто-то считает, что Криштиану является проблемой «Ювентуса»? Могу сказать лишь одно: я хотел бы, чтобы таких проблем было побольше в нашей команде», - передает слова итальянского защитника Football-Italia.

Ранее СМИ сообщили, что Массимилиано Аллегри советовал руководству туринского гранда избавиться от нападающего. Контракт Роналду рассчитан до середины 2022-го года.

В текущем сезоне Серии А Криштиану провел 27 матчей, забил 25 голов и отдал три ассиста.