Кьеллини ответил хейтерам Роналду

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17 Апреля 2021, 09:22,
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Защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини отреагировал на критику в адрес португальского нападающего Криштиану Роналду.
«Кто-то считает, что Криштиану является проблемой «Ювентуса»? Могу сказать лишь одно: я хотел бы, чтобы таких проблем было побольше в нашей команде», - передает слова итальянского защитника Football-Italia.
Ранее СМИ сообщили, что Массимилиано Аллегри советовал руководству туринского гранда избавиться от нападающего. Контракт Роналду рассчитан до середины 2022-го года.
В текущем сезоне Серии А Криштиану провел 27 матчей, забил 25 голов и отдал три ассиста.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Криштиану Роналду, Джорджо Кьеллини
Правильно, пусть остается... В Серии В и в ЛЕ тоже много непобитых "рекордов".... Хе-хе...