Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Кьеллини ответил хейтерам Роналду

17 Апреля 2021, 09:22,

Защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини отреагировал на критику в адрес португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Кто-то считает, что Криштиану является проблемой «Ювентуса»? Могу сказать лишь одно: я хотел бы, чтобы таких проблем было побольше в нашей команде», - передает слова итальянского защитника Football-Italia.

Ранее СМИ сообщили, что Массимилиано Аллегри советовал руководству туринского гранда избавиться от нападающего. Контракт Роналду рассчитан до середины 2022-го года.

В текущем сезоне Серии А Криштиану провел 27 матчей, забил 25 голов и отдал три ассиста.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Джорджо Кьеллини
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Комментарии (1)
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Alex1972
17 Апреля 2021, 09:57

Правильно, пусть остается... В Серии В и в ЛЕ тоже много непобитых "рекордов".... Хе-хе...

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