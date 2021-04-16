Агент: «Майораль мог перейти в «Наполи»

Агент Алехандро Камано, представляющий интересы нападающего «Ромы» Борхи Майораля, рассказал, что его клиент был близок к переходу в «Наполи».

«Да, Майораль мог оказаться в Италии ещё в 2019 году. В футболе может случиться всё, что угодно. Нам не удалось достичь договорённости, хотя «Наполи» сделал всё, чтобы заполучить Майораля. Не буду исключать того, что Борха окажется в Неаполе в будущем», - цитирует Камано CalcioNapoli24.

24-летний испанец сыграл за «Рому» во всех турнирах нынешнего сезона, забил четырнадцать голов и отдал семь голевых передач. Напомним, что «Рома» арендовала Майораля у «Реала» на два сезона.