Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Пепе: «Думаю, что Роналду счастлив в «Ювентусе»

16 Апреля 2021, 21:17,

Защитник «Порту» Пепе считает, что нападающий Криштиану Роналду счастлив в «Ювентусе».

«Думаю, что Роналду счастлив в туринском клубе, он является лучшим бомбардиром Серии А, а те, кто его критикуют, не понимают, как сложно забивать больше тридцати голов каждый год.

То, что умеет Роналду – это просто невероятно, надеюсь, что он останется в «Ювентусе» на долгие годы, доставляя радость всем любителям футбола и португальским фанатам», - цитирует Пепе NOVO.

36-летний Роналду сыграл двадцать семь матчей за «Ювентус» в нынешнем сезоне чемпионата Италии, забил двадцать пять голов и отдал две голевые передачи. Контракт португальца с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Пепе
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Комментарии (1)
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0
PoliticExpert
16 Апреля 2021, 22:06

Не заметно что-то счастья на его лице, думаю в Реале он был гораздо счастливее)))

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