Пепе: «Думаю, что Роналду счастлив в «Ювентусе»

Защитник «Порту» Пепе считает, что нападающий Криштиану Роналду счастлив в «Ювентусе».

«Думаю, что Роналду счастлив в туринском клубе, он является лучшим бомбардиром Серии А, а те, кто его критикуют, не понимают, как сложно забивать больше тридцати голов каждый год.

То, что умеет Роналду – это просто невероятно, надеюсь, что он останется в «Ювентусе» на долгие годы, доставляя радость всем любителям футбола и португальским фанатам», - цитирует Пепе NOVO.

36-летний Роналду сыграл двадцать семь матчей за «Ювентус» в нынешнем сезоне чемпионата Италии, забил двадцать пять голов и отдал две голевые передачи. Контракт португальца с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.