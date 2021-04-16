​Манджукич отказался от зарплаты за март, потому что он не играл

Нападающий «Милана» Марио Манджукич отказался получать мартовскую зарплату, поскольку он не выходил на поле, будучи травмированным. Об этом сообщает ANSA.

«Исключительный жест. Это демонстрирует этику и профессионализм Марио Манджукича, а также его уважение к «Милану». Таким образом, у клуба будет возможность и дальше поддерживать проекты по поддержке молодёжи в условиях экономической и образовательной нестабильности», - сказал президент «Милана» Паоло Скарони.

После подписания контракта с «Миланом» в январе Марио Манджукич успел провести за команду пять матчей, прежде чем получить мышечную травму.