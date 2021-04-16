​Манджукич отказался от зарплаты за март, потому что он не играл

|
16 Апреля 2021, 19:36,
|
|
Нападающий «Милана» Марио Манджукич отказался получать мартовскую зарплату, поскольку он не выходил на поле, будучи травмированным. Об этом сообщает ANSA.
«Исключительный жест. Это демонстрирует этику и профессионализм Марио Манджукича, а также его уважение к «Милану». Таким образом, у клуба будет возможность и дальше поддерживать проекты по поддержке молодёжи в условиях экономической и образовательной нестабильности», - сказал президент «Милана» Паоло Скарони.
После подписания контракта с «Миланом» в январе Марио Манджукич успел провести за команду пять матчей, прежде чем получить мышечную травму.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Марио Манджукич