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​Манджукич отказался от зарплаты за март, потому что он не играл

16 Апреля 2021, 19:36,

Нападающий «Милана» Марио Манджукич отказался получать мартовскую зарплату, поскольку он не выходил на поле, будучи травмированным. Об этом сообщает ANSA.

«Исключительный жест. Это демонстрирует этику и профессионализм Марио Манджукича, а также его уважение к «Милану». Таким образом, у клуба будет возможность и дальше поддерживать проекты по поддержке молодёжи в условиях экономической и образовательной нестабильности», - сказал президент «Милана» Паоло Скарони.

После подписания контракта с «Миланом» в январе Марио Манджукич успел провести за команду пять матчей, прежде чем получить мышечную травму.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Марио Манджукич
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