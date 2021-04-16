Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Милан» предложил контракт защитнику «Интера»

16 Апреля 2021, 19:29,

Защитник «Интера» Данило Д’Амброзио может перебраться в «Милан» ближайшим летом. Как сообщает SportItalia , «россонери» ведут переговоры с 32-летним футболистом. Отмечается, что «Интер» предлагает Д’Амброзио контракт на один год, в то время как «Милан» предлагает договор на два сезона.

Данило Д’Амброзио выступает за «Интер» с января 2014 года. За это время он провёл за «нерадзурри» двести двадцать девять игр, в которых отметился двадцатью голами и семнадцатью голевыми передачами.

Отметим, что действующий контракт Данило Д’Амброзио с «Интером» истекает в конце нынешнего сезоне.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Интер Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Данило Д’Амброзио
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола