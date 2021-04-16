«Милан» предложил контракт защитнику «Интера»

Защитник «Интера» Данило Д’Амброзио может перебраться в «Милан» ближайшим летом. Как сообщает SportItalia , «россонери» ведут переговоры с 32-летним футболистом. Отмечается, что «Интер» предлагает Д’Амброзио контракт на один год, в то время как «Милан» предлагает договор на два сезона.

Данило Д’Амброзио выступает за «Интер» с января 2014 года. За это время он провёл за «нерадзурри» двести двадцать девять игр, в которых отметился двадцатью голами и семнадцатью голевыми передачами.

Отметим, что действующий контракт Данило Д’Амброзио с «Интером» истекает в конце нынешнего сезоне.