«Милан» предложил контракт защитнику «Интера»

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16 Апреля 2021, 19:29,
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Защитник «Интера» Данило Д’Амброзио может перебраться в «Милан» ближайшим летом. Как сообщает SportItalia , «россонери» ведут переговоры с 32-летним футболистом. Отмечается, что «Интер» предлагает Д’Амброзио контракт на один год, в то время как «Милан» предлагает договор на два сезона.
Данило Д’Амброзио выступает за «Интер» с января 2014 года. За это время он провёл за «нерадзурри» двести двадцать девять игр, в которых отметился двадцатью голами и семнадцатью голевыми передачами.
Отметим, что действующий контракт Данило Д’Амброзио с «Интером» истекает в конце нынешнего сезоне.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Интер Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Данило Д’Амброзио