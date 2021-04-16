​Ибрагимович может продлить контракт до конца дня

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может продлить контракт с клубом до конца дня. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в пятницу ожидается встреча Мино Райолы с директорами «россонери». Ранее Паоло Мальдини подтверждал, что стороны близки к достижению соглашения.

По данным издания, заработная плата Ибрагимовича по контракту сроком до конца сезона 2021/2022 сохранится на уровне 7 миллионов евро за сезон с учётом бонусов.

В нынешнем сезоне Златан Ибрагимович провёл за «Милан» двадцать пять матчей в различных соревнованиях. В них швед отметился семнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами на партнёров.