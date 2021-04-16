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​«Милану» назвали цену Меньяна

16 Апреля 2021, 16:37,

«Милан» далёк до достижения соглашения с Джанлуиджи Доннаруммой по новому контракту. Действующий трудовой договор вратаря истекает уже через два с половиной месяца, поэтому «россонери» вынуждены рассматривать альтернативные варианты.

Заменить Доннарумму в «Милане» может Майк Меньян, выступающий за французский «Лилль». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «россонери» ещё не начали официальных переговоров, но им уже назвали примерную цену, которую нужно будет заплатить за вратаря. Речь идёт о семнадцати – восемнадцати миллионах евро.

Майк Меньян является воспитанником «ПСЖ». В «Лилль» он перебрался летом 2015 года.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Лилль, Джанлуиджи Доннарумма, Трансферы футбола - лето 2021, Майк Меньян
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