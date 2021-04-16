​Дом Смоллинга ограбили, футболиста заставили открыть сейф

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг стал жертвой грабителей. Преступники ворвались в дом футболиста в Риме прошлой ночью. Они заставили Смоллинга открыть сейф и забрали оттуда дорогие часы Rolex, а также другие драгоценности.

В момент ограбления дома находился не только футболист, но и члены его семьи – жена и двухлетний сын Сэм. К счастью, никто не пострадал, сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport. Полиция начала расследование.

Стоит отметить, что в ноябре в Риме был ограблен дом главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеки. Тогда, правда, тренера и членов его семьи в доме не было.