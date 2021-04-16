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​Дом Смоллинга ограбили, футболиста заставили открыть сейф

16 Апреля 2021, 15:30,

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг стал жертвой грабителей. Преступники ворвались в дом футболиста в Риме прошлой ночью. Они заставили Смоллинга открыть сейф и забрали оттуда дорогие часы Rolex, а также другие драгоценности.

В момент ограбления дома находился не только футболист, но и члены его семьи – жена и двухлетний сын Сэм. К счастью, никто не пострадал, сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport. Полиция начала расследование.

Стоит отметить, что в ноябре в Риме был ограблен дом главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеки. Тогда, правда, тренера и членов его семьи в доме не было.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Крис Смоллинг
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Комментарии (1)
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0
zurukukkk
16 Апреля 2021, 15:48

граждане,храните деньги в сберегательной кассе!
а автомат калашникова и пару ротвейлеров
держите дома!

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