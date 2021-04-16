Фигу: «Роналду или Месси? Тяжело сравнивать трюфели с икрой»

Бывший футболист сборной Португалии, мадридского «Реала», каталонской «Барселоны» и миланского «Интера» Луиш Фигу поделился мнением о нападающих Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

«Кто лучше? Сложный вопрос. Считаю, что их очень тяжело сравнивать. Сложно сравнивать трюфели с икрой», - рассказал португалец в эфире программы «Вечерний Ургант».

Напомним, что на счету Месси шесть «Золотых мячей», а в активе Роналду пять аналогичных наград.

В настоящий момент аргентинец выступает за каталонскую «Барселону», а португалец играет за туринский «Ювентус».