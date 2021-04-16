Фигу: «Роналду или Месси? Тяжело сравнивать трюфели с икрой»

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16 Апреля 2021, 12:06,
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Бывший футболист сборной Португалии, мадридского «Реала», каталонской «Барселоны» и миланского «Интера» Луиш Фигу поделился мнением о нападающих Криштиану Роналду и Лионеле Месси.
«Кто лучше? Сложный вопрос. Считаю, что их очень тяжело сравнивать. Сложно сравнивать трюфели с икрой», - рассказал португалец в эфире программы «Вечерний Ургант».
Напомним, что на счету Месси шесть «Золотых мячей», а в активе Роналду пять аналогичных наград.
В настоящий момент аргентинец выступает за каталонскую «Барселону», а португалец играет за туринский «Ювентус».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Луиш Фигу
Месси лучше хотя бы по статистике гол+ассист, по стилю игры вообще Бог по сравнению Кристиной. Так что Месси обьективно будет лучше Кристины, еще у него хороший характер, не эгоист, дети у него свои натуральные, и с женой у него хорошие отношения, хороший человек одним словом. Жаль что не удалось выиграть в ЧМ 2014, считаю это было диким невезением для сборной Аргентины. Но зато 6 ЗМ в кармане, жизнь удалась, я счастлив что родился во времена противостояния Месси и Кристины. Таких футболистов как Месси больше никогда не будет, потому что Барселона это больше чем просто клуб
Так кто из них трюфель ,а кто икра?)) Они совсем разные игроки по всем направлениям ,если у Месси техника на скорости практически безупречна ,то у Роналду поставленный удар и в воздухе очень хорош ,о чём тут говорить...