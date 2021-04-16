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Фигу: «Роналду или Месси? Тяжело сравнивать трюфели с икрой»

16 Апреля 2021, 12:06,

Бывший футболист сборной Португалии, мадридского «Реала», каталонской «Барселоны» и миланского «Интера» Луиш Фигу поделился мнением о нападающих Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

«Кто лучше? Сложный вопрос. Считаю, что их очень тяжело сравнивать. Сложно сравнивать трюфели с икрой», - рассказал португалец в эфире программы «Вечерний Ургант».

Напомним, что на счету Месси шесть «Золотых мячей», а в активе Роналду пять аналогичных наград.

В настоящий момент аргентинец выступает за каталонскую «Барселону», а португалец играет за туринский «Ювентус».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Луиш Фигу
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Комментарии (2)
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1
типафутбольныйаналитик
16 Апреля 2021, 12:28

Месси лучше хотя бы по статистике гол+ассист, по стилю игры вообще Бог по сравнению Кристиной. Так что Месси обьективно будет лучше Кристины, еще у него хороший характер, не эгоист, дети у него свои натуральные, и с женой у него хорошие отношения, хороший человек одним словом. Жаль что не удалось выиграть в ЧМ 2014, считаю это было диким невезением для сборной Аргентины. Но зато 6 ЗМ в кармане, жизнь удалась, я счастлив что родился во времена противостояния Месси и Кристины. Таких футболистов как Месси больше никогда не будет, потому что Барселона это больше чем просто клуб

1
Марченко Максим
16 Апреля 2021, 12:27

Так кто из них трюфель ,а кто икра?)) Они совсем разные игроки по всем направлениям ,если у Месси техника на скорости практически безупречна ,то у Роналду поставленный удар и в воздухе очень хорош ,о чём тут говорить...

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