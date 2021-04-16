Буффон может перейти в «Аталанту»

Опытный голкипер Джанлуиджи Буффон, который выступает за туринский «Ювентус», может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом рапортует инсайдер Николо Скира.

Согласно сведениям журналиста, 43-летний вратарь имеет вариант продолжения карьеры в «Аталанте». Буффон может заменить в составе бергамасков Пьерлуиджи Голлини.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Джанлуиджи со стороны «Наполи».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Буффон провел шесть поединков, в трех из которых отстоял на ноль. Его контракт со «старой синьорой» рассчитан до лета 2021-го года.