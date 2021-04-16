«Интер» планирует подписать защитника «ПСЖ»

Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци, который выступает на правах аренды за французский «ПСЖ», может продолжить карьеру в итальянском гранде. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах 30-летнего футболиста проявляет миланский «Интер». «Нерадзурри» готовы побороться с парижским грандом за полноценный трансфер игрока.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Флоренци провел 18 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Трансферная стоимость Алессандро оценивается в 15 миллионов евро.