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Рейна назвал футболиста, против которого ему было сложнее всего играть

15 Апреля 2021, 21:38,

Страж ворот римского «Лацио» Пепе Рейна назвал футболиста, против которого ему было сложнее всего играть.

«Думаю, что самый неудобный соперник для меня – это экс-нападающий «Челси» Дидье Дрогба. Матчи против «Челси» всегда были сложными, Дрогба доставлял нам много проблем», - цитирует Рейну Futbol Emotion.

38-летний испанец выступал за «Ливерпуль» с 2005 по 2014 год. В нынешнем сезоне Рейна сыграл тридцать один матч за «Лацио» во всех турнирах и пропустил сорок один гол, при это восемь игр голкипер отстоял на ноль. Контракт опытного испанца с римским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Дидье Дрогба, Пепе Рейна
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