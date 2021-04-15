Страж ворот римского «Лацио» Пепе Рейна назвал футболиста, против которого ему было сложнее всего играть.

«Думаю, что самый неудобный соперник для меня – это экс-нападающий «Челси» Дидье Дрогба. Матчи против «Челси» всегда были сложными, Дрогба доставлял нам много проблем», - цитирует Рейну Futbol Emotion.

38-летний испанец выступал за «Ливерпуль» с 2005 по 2014 год. В нынешнем сезоне Рейна сыграл тридцать один матч за «Лацио» во всех турнирах и пропустил сорок один гол, при это восемь игр голкипер отстоял на ноль. Контракт опытного испанца с римским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.