Локателли высказался о своем будущем

Опорный полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли высказался о возможном уходе из клуба.

«Я не люблю слишком много говорить о трансферах, потому что это больше касается моих агентов и руководства «Сассуоло». Возможность играть за границей – это один из вариантов для меня, я не закрываю дверь ни перед чем. Не знаю, будет ли этот год последним в составе «Сассуоло», но если у меня появятся варианты, то мы обсудим их с агентами и руководством клуба», - цитирует Локателли CorSport.

Контракт 23-летнего итальянца с «Сассуоло» рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в тридцать пять миллионов евро.