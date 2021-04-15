Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о выступлениях «Интера» в нынешнем сезоне.

«Интер» - команда, которую уважают не только в Италии, но и во всём мире. Они добиваются отличных результатов в этом сезоне, доказывая, что когда вы усердно работаете, то всё приходит. Это пример для каждого.

Когда я пришёл «Интер», то клуб не выигрывал долгое время, но нам удалось завоевать Кубок Италии и стать чемпионами. Думаю, что между тем «Интером» и нынешним есть много общего», - цитирует Манчини Football Italia.

После тридцати туров «Интер» занимает первое место в чемпионате Италии.