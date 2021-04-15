​«Лацио» подал вторую апелляцию, надеясь получить техническую победу за матч с ​«Торино»

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15 Апреля 2021, 19:17,
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Спортивный апелляционный суд отклонил апелляцию «Лацио» по поводу матча итальянского чемпионата против «Торино». Теперь римляне подали вторую апелляцию в CONI, сообщает Football Italia со ссылкой на TMW.
«Лацио» хочет получить техническую победу за матч против «Торино», который не состоялся в начале весны. Туринские «быки» не смогли приехать на игру из-за карантина на фоне ряда случаев заражения коронавирусом в команде. Спортивный апелляционный суд решил, что игра должна быть сыграна позже.
Стоит сказать, что ранее именно CONI удовлетворил апелляцию «Наполи» по матчу с «Ювентусом», который всё же был сыгран, несмотря на изначальное техническое поражение для неаполитанцев. Учитывая схожесть обстоятельств, будет странно, если CONI решит засчитать «Торино» поражение.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Лацио, Торино