Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Лацио» подал вторую апелляцию, надеясь получить техническую победу за матч с ​«Торино»

15 Апреля 2021, 19:17,

Спортивный апелляционный суд отклонил апелляцию «Лацио» по поводу матча итальянского чемпионата против «Торино». Теперь римляне подали вторую апелляцию в CONI, сообщает Football Italia со ссылкой на TMW.

«Лацио» хочет получить техническую победу за матч против «Торино», который не состоялся в начале весны. Туринские «быки» не смогли приехать на игру из-за карантина на фоне ряда случаев заражения коронавирусом в команде. Спортивный апелляционный суд решил, что игра должна быть сыграна позже.

Стоит сказать, что ранее именно CONI удовлетворил апелляцию «Наполи» по матчу с «Ювентусом», который всё же был сыгран, несмотря на изначальное техническое поражение для неаполитанцев. Учитывая схожесть обстоятельств, будет странно, если CONI решит засчитать «Торино» поражение.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лацио, Торино
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола