​«Лацио» подал вторую апелляцию, надеясь получить техническую победу за матч с ​«Торино»

Спортивный апелляционный суд отклонил апелляцию «Лацио» по поводу матча итальянского чемпионата против «Торино». Теперь римляне подали вторую апелляцию в CONI, сообщает Football Italia со ссылкой на TMW.

«Лацио» хочет получить техническую победу за матч против «Торино», который не состоялся в начале весны. Туринские «быки» не смогли приехать на игру из-за карантина на фоне ряда случаев заражения коронавирусом в команде. Спортивный апелляционный суд решил, что игра должна быть сыграна позже.

Стоит сказать, что ранее именно CONI удовлетворил апелляцию «Наполи» по матчу с «Ювентусом», который всё же был сыгран, несмотря на изначальное техническое поражение для неаполитанцев. Учитывая схожесть обстоятельств, будет странно, если CONI решит засчитать «Торино» поражение.