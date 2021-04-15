​Тони: «Дибала никогда не был лидером «Ювентуса»

Известный в прошлом итальянский футболист Лука Тони высказался по поводу будущего Пауло Дибалы. Слухи регулярно связывают аргентинского форварда с переходом из «Ювентуса» в другой клуб на фоне проблем в переговорах о новом контракте.

«Если Дибала на самом деле попросил зарплату в 14 или 15 миллионов евро в такой момент… У этого парня большой потенциал, но он никогда не показывал, что является лидером «Ювентуса». Не знаю, зависит ли это от присутствия в команде Криштиану Роналду», - рассказал Тони в интервью Tuttosport.

Действующий контракт Пауло Дибалы с «Ювентусом» рассчитан до конца июня 2022 года.