​Тони: «Дибала никогда не был лидером «Ювентуса»

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15 Апреля 2021, 17:57,
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Известный в прошлом итальянский футболист Лука Тони высказался по поводу будущего Пауло Дибалы. Слухи регулярно связывают аргентинского форварда с переходом из «Ювентуса» в другой клуб на фоне проблем в переговорах о новом контракте.
«Если Дибала на самом деле попросил зарплату в 14 или 15 миллионов евро в такой момент… У этого парня большой потенциал, но он никогда не показывал, что является лидером «Ювентуса». Не знаю, зависит ли это от присутствия в команде Криштиану Роналду», - рассказал Тони в интервью Tuttosport.
Действующий контракт Пауло Дибалы с «Ювентусом» рассчитан до конца июня 2022 года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Пауло Дибала, Лука Тони
А что, Дибала виноват, что Юве пролетает мимо ЛЧ три раза подряд, проигрывая середнякам??... Чтобы выграть ЛЧ, по-моему, кого-то другого брали.... Тони, не пи..ди, послушай лучше Аллегри...