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Райола обсудил с «Ювентусом» трансфер Доннаруммы

15 Апреля 2021, 13:06,

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, об этом рапортует La Gazzetta dello Sport. Контракт 22-летнего футболиста истекает по окончании сезона-2020/2021.

По данным источника, агент вратаря Мино Райола вступил в переговоры с руководством туринского «Ювентуса». Стороны обсудили детали возможного перехода.

Напомним, что Доннарумма защищает цвета миланского коллектива с 2015-го года. Джанлуиджи является воспитанником академии «россонери».

В текущем сезоне Серии А голкипер сыграл 29 матчей, в которых пропустил 32 мяча.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Мино Райола, Джанлуиджи Доннарумма
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Комментарии (2)
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0
kalibr
15 Апреля 2021, 14:38

Никакого усиления не вижу, обычный вратарь.

0
Tavadi
15 Апреля 2021, 14:11

отличное усиление, щестны можно отдать Милану

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