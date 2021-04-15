Райола обсудил с «Ювентусом» трансфер Доннаруммы

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, об этом рапортует La Gazzetta dello Sport. Контракт 22-летнего футболиста истекает по окончании сезона-2020/2021.

По данным источника, агент вратаря Мино Райола вступил в переговоры с руководством туринского «Ювентуса». Стороны обсудили детали возможного перехода.

Напомним, что Доннарумма защищает цвета миланского коллектива с 2015-го года. Джанлуиджи является воспитанником академии «россонери».

В текущем сезоне Серии А голкипер сыграл 29 матчей, в которых пропустил 32 мяча.